AK Parti Ankara’dan Adıyaman’a çadırkent

1000 KİŞİLİK SOSYAL KENT

İçerisinde sosyal donatı alanlarının da bulunacağı çadır kentte 1000 kişinin konaklama imkanı bulabileceğini ifade eden Özcan, ilk etapta sosyal alanlar, gıda market, hijyen market, giyim market, kreş alanı, oyun alanı kurulacağını ve alanda çocuklar için Pedagog ve Psikolog görevlendirileceğini, ikinci etapta ise çadır kentin konteyner kente dönüştürüleceğinin altını çizdi.

Başkan Özcan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı olarak kuracakları çadır kentte çamaşır yıkama ve elbise kurutma bölümü ile tuvalet konteynerleri ile duş konteynerlerinin de halkın hizmetinde olacağını söyledi.