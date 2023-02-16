AK Parti Ankara’dan Adıyaman’a çadırkent

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi yıkan yüzyılın deprem felaketinde depremzedelere ilk günden itibaren yardım organizasyonları düzenleyen AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Adıyaman'da "çadır kent" kurulması için harekete geçildi.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara İl Başkanlığı olarak Adıyaman'da kurma çalışmalarına başladıklarını, bu ilk etapta 24 metrekare alana sahip 200 adet yapılacak olan bin kişilik çadır kentin inşasına başladık. Teşkilatlarımız 7 ilde faaliyetlerini sürdürüyor.
Yaralarımızı beraber sarıp, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Devletimiz tüm ekipleri ile sahada seferberliğini sürdürüyor. Biz de AK teşkilatlar olarak tüm imkânlarımızla devletimize ve milletimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda teşkilat gönüllülerimiz, ilk etapta bin metrekarelik çadır kentin kurulumu için harekete geçti. İnşallah en kısa sürede çadır kentimizi depremzede kardeşlerimize teslime edeceğiz. Ülke olarak her zorlukta olduğu gibi bu süreci de hep birlikte atlatacağız" dedi.
1000 KİŞİLİK SOSYAL KENT
İçerisinde sosyal donatı alanlarının da bulunacağı çadır kentte 1000 kişinin konaklama imkanı bulabileceğini ifade eden Özcan, ilk etapta sosyal alanlar, gıda market, hijyen market, giyim market, kreş alanı, oyun alanı kurulacağını ve alanda çocuklar için Pedagog ve Psikolog görevlendirileceğini, ikinci etapta ise çadır kentin konteyner kente dönüştürüleceğinin altını çizdi.
Başkan Özcan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı olarak kuracakları çadır kentte çamaşır yıkama ve elbise kurutma bölümü ile tuvalet konteynerleri ile duş konteynerlerinin de halkın hizmetinde olacağını söyledi.
BÖLGEDE GÜNLÜK 150 BİN KİŞİYE YEMEK VERİLİYOR
AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın koordinasyonunda farklı deprem bölgelerinde yaklaşık 150 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını ifade eden Özcan, "7 ilde aşevimiz bulunuyor. Günlük yaklaşık 150 bin kişiye sıcak yemek ve çay ikramında bulunuyoruz. Hep birlikte el ele vererek yaraları saracağız" dedi.
DEPREMZEDELER ANKARA'DA MİSAFİR EDİLİYOR
"Evim Evindir" kampanyası ile hayırsever vatandaşlar ile depremzedeler arasında köprü kurduklarını belirten Başkan Özcan, "19 Belediye ve 25 ilçe başkanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz "Evim Evindir" projesi kapsamında bölgeden gelen depremzedelerimiz ekiplerimiz tarafından, tesis, otel, yurt, çok amaçlı alanlar ve evlere yerleştiriliyor. Başkentimizde STK'lar, hayırseverler ve gönüllülerimizle canla başla mücadele ediyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız" diye konuştu.
AK Parti İl Başkanlığı koordinasyonunda, deprem bölgelerine şu ana kadar 853 gıda ve insani yardım tırı gönderilirken, bölgede 1600 personel, 219 iş makinası, 700 madenci, 104 binek araç, 22 mobil mutfak ile yardımlarını sürdürüyor.