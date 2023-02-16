Depremde hayatını kaybeden polis memuru ve ailesi Kayseri’de toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta görev yapan polis memuru Veli Topuz, eşi Döndü ile çocukları Bilal, Hacer ve Eymen, asrın felaketi olan depreme uykuda yakalandı. Topuz ailesinin bulunduğu bina depremde yerle bir oldu. Arama kurtarma ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonrası Topuz ailesinin cansız bedenlerine 5. günde ulaşıldı. Polis memuru Veli topuz ve ailesinin cesetleri memleketleri Kayseri'nin Sarız İlçesi Kıskaçlı Mahallesine getirildi. Topuz ailesi burada sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.