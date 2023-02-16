En iyi malzemeyi kullanmışlar!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 3 savcı, yıkılan binaların enkazından örnekler aldı. Yürütülen soruşturmada da söz konusu yapılarda deniz kumuyla birlikte eksik ve kalitesiz malzeme kullanıldığı tespit edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de hakkında gözaltı kararı verilen 2'si kadın 25 kişiyi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

HAKİM KARŞISINDALAR

Depremden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya kaçıp, mal varlığını da yurtdışına kaçırmaya çalışırken yakalanan müteahhit Hasan Alpargün ile birlikte önceki gün adliyeye sevk edilen 2'si kadın 11 kişiden de 5'i tutuklandı; 6'sı da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dün de sorgusu tamamlanan 9 şüpheli daha hakim karşısına çıktı.

EN KALİTELİ MALZEMEYDİ

Aralarında yapı müteahhidi, inşaat mühendisi, fenni mesul ve kooperatif yöneticilerinin de bulunduğu şüpheliler, önce savcıya ardından da nöbetçi mahkemede hakime savunmalarını sundu. Yıkılan binalarda deniz kumunun yanı sıra eksik ve kalitesiz malzeme kullanıldığı tespit edilirken, zanlıların da; "Biz binayı inşa ederken, dönemin en kaliteli malzemelerini kullandık" dedikleri öğrenildi.