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Giriş Tarihi: 16.2.2023 09:26

JAK timleri yaklaşık 150 kişiyi enkaz altından kurtardı

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MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
JAK timleri yaklaşık 150 kişiyi enkaz altından kurtardı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde arama kurtarma ekipleri canla başla mücadele ediyor.

Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) gösterdikleri insanüstü mücadele ile sadece Maraş merkezde yaklaşık 150 kişiyi enkaz altından kurtardı. Birlikte sevinip birlikte üzülen JAK timleri, her canın kendileri için umut olduğunu ve çok sevindiklerini belirtti.

Kahramanmaraş'ta ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat günü meydana gelen asrın felaketi iki depremde binlerce ev enkaza döndü. Depremin hemen ardından enkaz altında kalan canları kurtarmak için devletin tüm birimleri seferber oldu. Bu konuda en büyük iş de Ankara'dan bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma Timleri'ne (JAK) düştü. Arama kurtarma konusunda uzman olan Alfa ve Poyraz isimli köpekler, yeraltı görüntüleme cihazı ve diğer kullandıkları cihazlarla birlikte Maraş merkezde hemen göreve başlayan JAK timleri onlarca hayata dokundu.

150 CAN HAYATA TUTUNDU

Gece gündüz hiç durmadan her enkaz alanında bulunan JAK timleri, depremzedelerin umudu olmaya devam ediyor. İlk günden beri Maraş merkezde 150'ye yakın depremzedeyi enkazdan kurtaran JAK'lar birlikle üzülüp birlikte seviniyorlar.

Kurtardıkları her bir canın kendilerine umut olduğunu söyleyen JAK'lar bunun da kendilerini mutlu ettiğini söylediler. JAK timleri son bir çakıl taşı kalıncaya kadar enkazdaki aramalarını aralıksız olarak sürdüreceklerini ifade etti.

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JAK timleri yaklaşık 150 kişiyi enkaz altından kurtardı
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