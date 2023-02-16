JAK timleri yaklaşık 150 kişiyi enkaz altından kurtardı

Kahramanmaraş'ta ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat günü meydana gelen asrın felaketi iki depremde binlerce ev enkaza döndü. Depremin hemen ardından enkaz altında kalan canları kurtarmak için devletin tüm birimleri seferber oldu. Bu konuda en büyük iş de Ankara'dan bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma Timleri'ne (JAK) düştü. Arama kurtarma konusunda uzman olan Alfa ve Poyraz isimli köpekler, yeraltı görüntüleme cihazı ve diğer kullandıkları cihazlarla birlikte Maraş merkezde hemen göreve başlayan JAK timleri onlarca hayata dokundu.