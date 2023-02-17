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Giriş Tarihi: 17.2.2023 14:16

Depremde hayatını kaybeden akademisyen son yolculuğuna uğurlandı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Depremde hayatını kaybeden akademisyen son yolculuğuna uğurlandı

Kahmanmaraş’ın Pazarcık İlçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Antakya’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Tuncelili akademisyen Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yıldırım için memleketinde cenaze töreni düzenlendi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli depremde Antakya merkez Odabaşı Mahallesi, Daplan Sokak'ta bulunan Çiğdem Apartmanı'nın enkazı altında kalmıştı. Günler sonra cansız bedeni enkazdan çıkarılan Mehmet Yıldırım'ın cenazesi memleketi Tunceli'ye getirildi.

Tunceli merkez Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'nde Yıldırım için düzenlenen cenaze törenine ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Yıldırım'ın okuduğu Zazaca ağıtların dinletildiği cenaze töreninde helallik alındı. Yıldırım'ın naaşı, merkeze bağlı Gömemiş Köyü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Depremde hayatını kaybeden akademisyen son yolculuğuna uğurlandı
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