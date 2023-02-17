Depremzedelerin içini ısıtmak için 400 km yol kat etti

Yardım kuruluşları, 10 ilde hem yıkıntılarda arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor hem de farklı noktalara kurulan aşevleri, mobil mutfaklar, ikram araçları ve mobil fırınlarla depremzedelere hizmet veriyor. Bu kuruluşların yanında bireysel olarak da çalışan da bir çok vatandaş bulunuyor.

ONLARDAN BİRİ MARDİNLİ HARUN ÇINAR

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ikamet eden Harun Çınar isimli vatandaş, depremzedelerin içini ısıtmak için kendi imkanlarıyla 400 kilometre yol kat ederek, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kendi imkanları ile çay ikram etmeye başladı.

Depremden hemen sonra ilk gün kamyonetine yüklediği semaverleri ile birlikte Nurdağı'na yola çıkan Çınar, burada tezgahını kurarak depremzede ve çalışanlara gece gündüz çay ikramında bulunarak, soğukta üşüyen insanların içini ısıttı.

Çay dağıtımını gönüllü olarak üstlendiğini ve daha önce gittiği deprem bölgesinde etkilendiğini belirten Çınar, elinden gelenin bu olduğunu düşünerek deprem bölgesine geldiğini anlattı. Depremzede ve çalışanlara bir sıcak çay ikramı ile bile olsa yüreklerininin ısınmasıan vesile olduğu için kendini mutlu hissettiğini ifade eden Çınar, günün birlik ve beraberlik günü olduğuna vurgu yaptı.

Deprem bölgesine kimseden işaret beklemeden veya talimat almadan gönülü olarak yola çıktığını dikkat çeken Çınar, "İlk günden buradaki vatandaşlarımızın yanında olmak istedim. Yanıma oğlumu da alarak oturmak yerine elimden gelen çay yapmak ve dağıtmak olduğu için ben de bunu yapmak için yola çıktım. Depremzedelerin içi ısınsın, bu bana yeter. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Depremzedeler için ufak da olsa bir şey yapabildiğim için içim rahat en azından" dedi.