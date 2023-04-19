Kızılelma 6.ve 7. uçuş testlerini başarı ile tamamladı

Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının, uçuş testleri devam ediyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde daha yüksek hızlarda ilk kez iniş takımları kapalı olarak gerçekleştirdiği 5.sistem tanımlama ve manevra testlerini başarıyla tamamlayan KIZILELMA bugün de 6. ve 7. uçuş testlerinde seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş denemelerini başarı ile gerçekleştirdi.

YOLUMUZA TAKOZ KOYMA GAYRETİNDE OLANLAR YETİŞEMESİN DİYE HIZIMIZI YÜKSELTİYORUZ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından uçuş görüntülerini paylaşarak yaptığı açıklamada KIZILELMA'nın 6. ve 7. uçuş testlerinde seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş denemelerini gerçekleştirdiğini belirterek "Türlü iftiralarla yolumuza TAKOZ koyma gayretinde olanlar #KIZILELMA'mıza yetişemesin diye hızımızı her testte biraz daha yükseltiyoruz. Uçuşlarımız ve mücadelemiz ülkemiz gök vatanda ve uzayda tam bağımsız oluncaya dek sürecek..."ifadelerini kullandı