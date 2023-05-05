TOGG’a Esenyurt’ta büyük ilgi

Devrim otomobili ve TOGG, Esenyurt Cumhuriyet Meydan'ında sergilendi. Büyük bir dikkatle camdan içeri bakarak Togg'u inceleyen vatandaşlar "Allaha'a şükürler olsun bu günleride gördük. Biz istiyoruz ki böyle milli ve yerli mallarımızın çoğalması ve yabancılarda gelsin bizde alsın. Yüz yılda yapılamayan otomobil üretiminin 20 yılda yapılması ise bizi ayrıca gururlandırdı. Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Her zaman Reisimizin yanındayız. " dediler.

Sabah 09 :00'da akşam saatlerine kadar meydanda sergilenen Türkiye'nin yeri otomobili TOGG' gün boyu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü