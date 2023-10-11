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Giriş Tarihi: 12.10.2023 01:50

RTÜK'ün üç üyesinin seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
RTÜK’ün üç üyesinin seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı

TBMM Genel Kurulu'nda, RTÜK'e üye seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Genel Kurulu'nda RTÜK'ten boşalacak olan ve Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi gruplarına düşen üyelikler için seçim yapılmıştı.

TBMM Genel Kurulu'nda 10 Ekim tarihli yapılan seçim sonucuna göre, aday gösterilen Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu'ndan Ebubekir Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan İlhan Taşcı ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Grubundan Necdet İpekyüz Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliklerine seçildi.

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RTÜK'ün üç üyesinin seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
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