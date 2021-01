Şiddete KOZA kalkanı

Şiddet mağduru kadın, çocuk ve erkeklerin "tek kapı" sistemiyle psikolojik, hukuksal ve sağlık olarak tüm destekleri alabileceği KOZA (Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri) dün 11 ilde eş zamanlı olarak açıldı. Ankara'daki açılışa katılan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Şiddeti ve şiddet uygulayanları kınıyorum. Çocuğa ve kadına yönelik şiddet uygulayanları ise buradan lanetliyorum" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in de katıldığı Altındağ'da gecekondu mahallelerinin arasında faaliyete geçen KOZA'nın açılışında konuşan Emine Erdoğan, şiddetin en kötüsü ve bayağısının çocuklar ile kadınlara yönelen şiddet olduğunu vurgulayarak, "Şiddet ile eğitimsizlik arasında bir bağ var. Eğitimden kastettiğim zihinlerin, kalplerin, vicdanların eğitimidir. Böyle bir eğitim de ancak sağlıklı aile ortamlarında verilebilir" dedi. Her türlü sorunun çözümünde sağlam bir aile yapısının olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: "Şiddetin panzehiri, sıcak aile yuvasında bireylere kazandırılan sevgi, saygı, hoşgörü ve merhamettir. Şartlar ne olursa olsun herkes bu değerlerin savunucusu olmalıdır. Şiddetin her türlüsü cehaletten doğar." Açılış sonrası merkezi gezen Emine Erdoğan, uzmanların açılış yeri olarak şiddetin yoğun olduğu bölgeleri tercih ettiklerini söylemesi üzerine, "İyi ki burada açmışsınız. Başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere kadınların sorunlarına çözüm üreten, ailenin korunmasına yönelik çalışmalar yapan, herkese şükranlarımı iletirim" dedi. Emine Erdoğan, açılıştan ayrılırken, basın mensuplarının AK Parti Milletvekili Fatma Salman hakkında soru sormak istemesi üzerine, "Bir şey sormanıza gerek yok. Zaten burası her şeyi anlatıyor" dedi.Ankara ile birlikte İstanbul, İzmir, Adana, Urfa, Trabzon'un da aralarında bulunduğu 11 ilde eş zamanlı açılan KOZA'lar, ocak ayından itibaren 81 ile yaygınlaştırılacak. Hukuk, sağlık, ekonomi ve istihdam konularında yardım verilecek KOZA'larda avukat, polis, sağlık görevlisi ve psikologlar görev yapacak. Ayrıca çocuklar için de özel görüşme odası bulunacak. Bakan Fatma Şahin, "KOZA'ların bulunduğu sokaklarda lamba, otobüs durağı ve polis devriye sayısı artırılacak" dedi.Kadınlar için "Hakkını bil", "Hattını bil", erkekler için de "Haddini bil" sloganlarının yer aldığı afişler önünde fotoğraf çektiren Emine Erdoğan, "İşte kamu spotu budur. Durumu ne kadar güzel anlatıyor" dedi.