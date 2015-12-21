Otogar'da PKK'nın bomba kuryesi yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK'lı bomba kuryesinin Mardin'den İstanbul'a otobüsle el bombası getireceği yönündeki ihbarı değerlendirdi. İhbarda belirtilen yolcu otobüsü, İstanbul sınırına girdikten sonra takip sıkılaştırıldı. Otobüs Bayrampaşa'da bulunan Büyük İstanbul Otogarı'na girdiği zaman, polis ekipleri şüpheli Yusuf Berat K.'yı (22) otobüsten iner inmez durdurdu. TEM ekipleri, Yusuf Berat K.'nın çantasında yaptıkları aramada, 6 adet Rus üretimi el bombası, fünye ve patlayıcı madde ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheli Yusuf Berat K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.



PARMAK İZİ SAYESİNDE GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI



Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan detaylı incelemede, şüpheli Yusuf Berat K.'nın sahte kimlik kullandığı belirlendi. TEM ekipleri, Yusuf Berat K'nın gerçek kimliğinin tespit edilmesi için parmak izini alarak inceleme başlattı. Kısa sürede şüphelinin Siirt doğumlu Muhammet Ş. olduğu ortaya çıktı. Emniyet yetkilileri, Muhammet Ş.'nin yapılan incelemesinde, terör örgütü PKK'nın yurtdışında bulunan bir kampında eğitim gördüğünü ve kuryelik yaptığını belirledi.



Şüphelinin sorgusu devam ediyor.

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