PKK'nın bomba kuryesi otogarda yakalandı

Esenler Büyük İstanbul Otogarı'nda düzenlenen bir operasyonda, terör örgütü PKK'nın bomba kuryesi olduğu öne sürülen Yunus Berat K. yakalandı. Şüphelinin çantasından 6 adet el bombası ve bomba atar mühimmat parçaları çıktı.





BOMBA KURYESİ YAKALANDI



İstanbul Güven Timleri, Esenler Büyük İstanbul Otogarı'nda şüphe üzerine bir kişiyi takibe aldı. Takip sırasında şüpheli otogardan ayrılmak için taksiye bindi. Polis de harekete geçti. Taksi otogar çıkışında durduruldu. Şüpheli 22 yaşındaki Yunus Berat K. gözaltına alındı. K.'nin çantasında yapılan aramalarda 6 adet kullanıma hazır el bombası ve çok sayıda bomba atar mühimmat ile 900 TL bulundu.





MÜHİMMATLAR DİYARBAKIR'DAN



Yunus Berat K., sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Diyarbakır doğumlu olan şüphelinin el bombaları Diyarbakır'dan getirdiği öğrenildi.

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