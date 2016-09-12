Eski FETÖ okulunda G3 mermi kovanı bulundu

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında kapatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen eski kolejde yeni eğitim yılı öncesinde temizlik çalışması başlatıldı. Temizlik yapan ekipler, binanın ikinci katında müdür yardımcısı odası olarak kullanılmak üzere düzenlenen odada kalorifer borularının bağlantısının yapıldığı kolektör dolabının içerisinde bir poşet buldu.

500 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Çok sayıda tabanca mermi kovanının olduğu poşet içerisindeki bir başka poşette de G3 mermi kovanı bulundu. Yaklaşık 500 adet olduğu tahmin edilen mermi kovanlarını gören görevliler polise bilgi verdi. Okula gelen polisler, odada ve binada arama yaptı. Bulunan mermi kovanları, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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