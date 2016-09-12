Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Eski FETÖ okulunda G3 mermi kovanı bulundu

Eski FETÖ okulunda G3 mermi kovanı bulundu

'de FETÖ soruşturması kapsamında 'na devredilen özel kolejde temizlik çalışması sırasında yaklaşık 500 adet tabanca ve G3 mermi kovanı bulundu.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 12.9.2016 16:10 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 17:20
Eski FETÖ okulunda G3 mermi kovanı bulundu

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında kapatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen eski kolejde yeni eğitim yılı öncesinde temizlik çalışması başlatıldı. Temizlik yapan ekipler, binanın ikinci katında müdür yardımcısı odası olarak kullanılmak üzere düzenlenen odada kalorifer borularının bağlantısının yapıldığı kolektör dolabının içerisinde bir poşet buldu.

500 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Çok sayıda tabanca mermi kovanının olduğu poşet içerisindeki bir başka poşette de G3 mermi kovanı bulundu. Yaklaşık 500 adet olduğu tahmin edilen mermi kovanlarını gören görevliler polise bilgi verdi. Okula gelen polisler, odada ve binada arama yaptı. Bulunan mermi kovanları, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FETÖ OKULU 5 YILDIZLI OTELİ ARATMIYOR

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski FETÖ okulunda G3 mermi kovanı bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN