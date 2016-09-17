Fabrikaya kumpasla el koydular

FETÖ'nün
kirli kumpaslarla mağdur ettiği isimler arasına Konya
'nın tanınmış iş adamları M. ve O. E.kardeşler de girdi. Türkiye'nin TSE belgeli ilk fabrikalarından birine sahip olan E. kardeşler, 2008'deki krizde Bank Asya
'dan 2.5 milyon lira kredi çekince FETÖ'nün ağına düştü. İş adamı M. K. ve oğlu H. K., FETÖ kumpasıyla kardeşlerin fabrikasına el koydu.
PENSİLVANYA'DA ÇÖZERSİNİZ
M. ve O. kardeşler, Konya'da 11 yıl önce Mepan Metal Panel Yapı Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ni kurdu. Türkiye'nin TSE belgeli ilk fabrikalarından biri olan Mepan Panel kısa sürede büyüdü. Bu ivme, 2008- 2009'daki ekonomik krize kadar sürdü. Şirket ekonomik sıkıntıya düşünce, iki kardeş fabrikayı ipotek ederek Bank Asya'dan 2.5 milyon lira kredi çekti. Ancak bir süre sonra banka, kriz nedeniyle krediyi geri çağırdı. E. kardeşlere ise, "Bunu Pensilvanya'da çözersiniz" denildi. Bunun üzerine 2 kardeş, FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in Pensilvanya'ya gitti ancak Gülen'le görüşemedi. Türkiye'ye döndüklerinde ise Bank Asya'nın icra takibi başlattığını öğrendiler. E. kardeşler, bankanın avukatları B. D. ve H.nin yönlendirmesiyle M.-H. K.'yla masaya oturdu. K.'lar, kriz döneminde kendilerinden 330 bin lira borç alan E. kardeşlere, "330 bin lirayı 1 milyon olarak kabul edeceksiniz. Fabrikayı yüzde 50 ortaklıkla yöneteceğiz" dedi. İki kardeş teklifi kabul etti. Ancak sonraki süreçte, iddialara göre FETÖ kumpasıyla fabrika, baba-oğul K.'ya geçti.
AVUKATLARIN HİMMET TOPLANTISI
E. kardeşler, hisse devrini vermeyen baba M. K. ve oğluyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. K.'lara Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tefecilik, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından dava açıldı. Dava sürecinde iki hâkim, üç savcı değişti. Yedinci celsede M. K. ile H.K.'ya 3'er yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.
Şu an serbest olan baba oğul K.'nın karıştığı kumpasta stratejik önemi olan ve baba ile oğlun avukatlıklarını üstlenen B.A. ve H.D., son olarak FETÖ/PDY davasından tutuklandı. Avukatlar A. ve D.'in, Konya'da 'Beyaz Saray' adıyla tanınan hukuk bürosunda himmet toplantıları yapıldığı tespit edildi. Kumpasla fabrikaları ellerinden giden E. kardeşlerin hukuk mücadelesi ise sürüyor.