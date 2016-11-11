23 Milyon insanın tek derdi açlıktan ölmemek!

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika'da yaşanan kuraklık ve yağış rejimindeki değişiklik nedeniyle yaklaşık 23,4 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından hazırlanan raporda, Doğu Afrika bölgesinde görülen doğa olayı El Nino'nun yol açtığı kuraklığın etkilerinin sürdüğü ve bölgede yağış rejiminde değişiklik, ekonomik kriz ve göç trafiği gibi sebeplerle acil gıda ihtiyacı doğduğu belirtildi.

KURAKLIK DAHA DA ARTACAK

Yeni bir kuraklık dalgasının beklendiği Güney Sudan, Sudan, Etiyopya, Eritre, Somali ve Kenya'nın bazı bölgelerinde ise "acil gıda alarmı" verildi. BM, endişenin kaynağını oluşturan kilit bölgelerin Etiyopya, Sudan, Somali, Burundi, Cibuti ile Uganda'nın Karamoya bölgesi olduğunu belirtti.

EL NİNO ETKİLERİ

Raporda, Somali'de El Nino'dan etkilenen Puntland ve Somaliland bölgelerinde mevcut krizin devam ettiği belirtildi. Bu bölgelerde içme suyu sıkıntısının sürdüğü ve ülke genelinde 1,1 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Uganda'nın ise mahsul üretiminin bu yıl yüzde 30 azalması sebebiyle gıda sıkıntısı çekebileceği ifade edilen raporda, Cibuti'de de hayvancılık koşullarının ve üretimin ortalamanın altında kaldığı aktarıldı.

KENYA'DA ACİL DURUM

Kenya Ulusal Kuraklık Yönetim Merkezi (NDMA) Yöneticisi James Oduor, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Kenya'da yaklaşık 1,5 milyon kişinin kuraklıktan etkilendiğini ve yine bu insanların tamamına yakınının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Kenya'da kuraklığın en şiddetli yaşandığı yerlerin başında ülkenin kıyı kesimindeki Kilifi eyaletinin geldiğini anlatan Oduor, burayı, Garissa, Kuale, Lamu ve Narok eyaletlerinin takip ettiğine dikkati çekti. Oduor, bu eyaletlerdeki bitki örtüsünün önemli oranda kuraklıktan etkilendiğine işaret ederek Garissa, Narok ve Tana River eyaletlerindeki otlakların ise bu kuraklığa en fazla 1 ay daha dayanabileceğini vurguladı.