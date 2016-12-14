İstanbul’da İşadamlarına FETÖ Operasyonu

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Beylikdüzü'nün CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iş ortakları Beyazlar Grup ve Beyaz İnşaat sahiplerinin bulunduğu mütevelli işadamlarına yönelik operasyon yapılıyor. FETÖ Terör örgütünün mütevelli işadamları grubunda yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan Seyidoğlu Tatlıcılık şirketi ortaklarından Serdar Seyidoğlu'nun akrabaları, şirketin genel müdürü Mehmet Necati Seyidoğlu, Keleş İnşaat ile Gül inşaat ortakları İlker Keleş ve Yalçın Gül'ün konutlarında ve şirket merkezlerinde arama yapılıyor.
İşte Ekrem İmamoğlu'nun ortaklığı
CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI İNCELEME ALTINDA
Beylikdüzü'nün CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı'nca, imar planına aykırı davranmak, usulsüz karar almak ve gasp suçları kapsamında soruşturma izni verilmişti. Verilen izin ardından Ekrem İmamoğlu hakkında "FETÖ üyeliği" kapsamında müfettişlerce inceleme başlatıldı.
İŞTE LİSTEDEKİ O İSİMLER:
Mehmet Necati Seyidoğlu
Osman Göktaş
Ali Beyaz
Muhammer Beyaz
Nizamettin Beyaz
Mustafa Özgür Beyaz
Onur Beyaz
Orkun Beyaz
Seyfi Beyaz
İlker Keleş
Sönmez Aydın
Yalçın Gül
Orhan Tıraşoğlu