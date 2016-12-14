İstanbul’da İşadamlarına FETÖ Operasyonu

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Beylikdüzü'nün CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iş ortakları Beyazlar Grup ve Beyaz İnşaat sahiplerinin bulunduğu mütevelli işadamlarına yönelik operasyon yapılıyor. FETÖ Terör örgütünün mütevelli işadamları grubunda yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan Seyidoğlu Tatlıcılık şirketi ortaklarından Serdar Seyidoğlu'nun akrabaları, şirketin genel müdürü Mehmet Necati Seyidoğlu, Keleş İnşaat ile Gül inşaat ortakları İlker Keleş ve Yalçın Gül'ün konutlarında ve şirket merkezlerinde arama yapılıyor.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun ortaklığı

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI İNCELEME ALTINDA

Beylikdüzü'nün CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı'nca, imar planına aykırı davranmak, usulsüz karar almak ve gasp suçları kapsamında soruşturma izni verilmişti. Verilen izin ardından Ekrem İmamoğlu hakkında "FETÖ üyeliği" kapsamında müfettişlerce inceleme başlatıldı.

İŞTE LİSTEDEKİ O İSİMLER:

Mehmet Necati Seyidoğlu

Osman Göktaş

Ali Beyaz

Muhammer Beyaz

Nizamettin Beyaz

Mustafa Özgür Beyaz

Onur Beyaz

Orkun Beyaz

Seyfi Beyaz

İlker Keleş

Sönmez Aydın

Yalçın Gül

Orhan Tıraşoğlu