FETÖ’cü işadamları cezaevinde

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt faaliyetlerine devam ettikleri ve finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 35 işadamından 18'i emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmada, tanıklar, müşteki ve şüphelilerin ifadelerinden ve yapılan çalışmalardan yola çıkılarak, 46 işadamının 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ/ PDY'nin faaliyetlerine devam ettikleri ve örgüte finans sağladıkları belirlendi.

11 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Geçtiğimiz hafta şüpheli olan 46 işadamından 35'i gözaltına alınmış ve 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Gözaltında olan diğer 18 kişi de yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Başsavcılığın koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında 6'sı yurt dışında olduğu belirlenen firari 11 şüphelinin ise arandığı öğrenildi. FETÖ'ye finans sağladıkları iddia edilen işadamları, Hasan Akkök, Hasan İlhan, İrfan Bayramoğlu, Kadir Tohumcu, Kenan İlhan, Mahmut Özbilici, Mehmet Başyurt, Mehmet İlhan, Recep Özdemir, Sebahattin Özbilici, Süleyman Oğuz, Veysel Umut Çinici, Yasin Ekici, Çetin Battal, Erhan Işık, Aydın Anıl Uğur ve Yalçın Karagülle çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Selçuk SOYAN/MERSİN