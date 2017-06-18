‘HSYK’da bağımsıza oy vermezsen boşamam

Şimdiki adı Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ( HSYK), FETÖ soruşturması kapsamında en son 107 hâkim ve savcının meslekten ihracına karar vermişti. Bu isimler arasında Kuşadası Savcısı Çetin Küçet de bulunuyordu. Tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Küçet etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, itiraflarda bulundu. Örgüte ilişkin de bilgiler verdi. Küçet, FETÖ irtibatı olduğunu iddia ettiği en son İstanbul Hakimi olarak görev yapan Hadan Deliveli'yi ihbar etti ve Deliveli'nin örgüt adına kendisinden boşanma karşılığı oy istediğini kaydetti. Küçet, Kadirli' de görev yaptığı dönemde eşi ile boşanmaya karar verdiğini, hakim Deliveli'nin kendisine "İleri sürdüğün sebepler boşanmaya konu olamaz ancak bir şartla dosyaya boşanma kararı verebilirim. 2014 HSYK seçimlerinde sözde bağımsızlara oy vermelisin" dediğini anlattı. Küçet, "İkimizin yaptığı konuşma sırasında odasına başka bir hakim geldi. Hâkim Rıfat H. de onu destekleyerek üzerimde baskı kurmaya çalıştılar" dedi. Savcı Küçet , bahsettiği iki hâkimin seçim sürecinde aktif olarak sözde bağımsız adaylar için çalıştıklarını,her ikisinin de sürekli olarak kendisinden bağımsızlara oy vermesini istediklerini ve baskı yaptıklarını anlattı. ByLockçu çıkan Deliveli hakkında hazırlanan iddianamede "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ile suçlanıyor.