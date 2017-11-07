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operasyonu

Giriş Tarihi: 7.11.2017 10:13 Güncelleme Tarihi: 7.11.2017 10:13
Başkentte tarihi eser operasyonu

kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonda Bizans dönemine ait 107 sikke, dini törenlerde kullanılan bir buhardanlık ile niteliği tespit edilemeyen 3 tarihi obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Konya'dan 'ya bazı lerin getirilerek satılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişiyi takibe aldı. Alıcı gibi davranan ekipler, şüpheli R.Ç ile Etimesgut ilçesinde buluştu.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde Bizans dönemine ait 107 sikke ile 3 veya 5'inci yüzyıla ait olduğu sanılan ve dini ayinlerde tütsüleme amacıyla kullanılan 1 buhardanlık ile niteliği belirlenemeyen 3 tarihi obje ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi, tarihi eserlerin nereden temin edildiğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

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Başkentte tarihi eser operasyonu
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