Başkentte tarihi eser operasyonu

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Konya'dan Ankara'ya bazı tarihi eserlerin getirilerek satılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişiyi takibe aldı. Alıcı gibi davranan ekipler, şüpheli R.Ç ile Etimesgut ilçesinde buluştu.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde Bizans dönemine ait 107 sikke ile 3 veya 5'inci yüzyıla ait olduğu sanılan ve dini ayinlerde tütsüleme amacıyla kullanılan 1 buhardanlık ile niteliği belirlenemeyen 3 tarihi obje ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi, tarihi eserlerin nereden temin edildiğinin tespiti için çalışma başlatıldı.