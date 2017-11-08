'Ralli yapanın aracına el konulsun' 500 TL'lik ceza caydırıcı değil
SABAH'ın "Trafik terörünün kararttığı hayatlar" haberleri, TBMM
'deki trafik kaza
larıyla ilgili alt komisyonu harekete geçirdi. TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak şehirlerdeki işlek caddelerde yaşanan trafik kazalarıyla ilgili alt komisyon kurulmasını sağlayan AK Parti
İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, son dönemde gündeme gelen trafik kazalarıyla ilgili SABAH'a konuştu.
"SABAH, DUYARLILIK YARATTI"
Trafik cezalarının caydırıcı olmadığını savunan Yıldırım, SABAH'ın haberlerinin duyarlılığı artırdığını belirterek "Artık her ilin neredeyse bir Bağdat Caddesi
var. Buralarda âdeta ralli yapıp aşırı hızla ölüme neden veren kazalar yaşanıyor. Milyonluk araçlara verilen 500-600 TL'lik cezalar kazaları önlemez. Bu kazaları yapanların araçlarına el konulsun ve bu araçlar satılsın. Bir fon oluşturulup trafik eğitimine harcansın. Bu önerilerimiz olumlu tepkiler aldı. SABAH'ın da haberleriyle duyarlılık oluştu. Bu önerilerimizi Meclis'e kanun teklifi olarak getirmeyi düşünüyoruz" dedi.
HER İLİN BİR BAĞDAT CADDESİ VAR
19 Ekim 2012'de İstanbul Hasköy'de trafikte hatalı sollama yapan ehliyetsiz bir sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitiren Gökhan Demir, birlikte üniversite hayali kurduğu ikizi Oğuzhan Demir'den kopmuştu.
Kadıköy Suadiye'de geçen yıl 14 Ocak'ta 20 yaşındaki üniversiteli Feride Büşra Taşlı da, hız sınırını aşıp kırmızıda geçen bir sürücünün kurbanı olmuştu. Sürücünün 1 gün bile hapis yatmamasına isyan eden ailesi, SABAH'ın haberinde, "Trafik cinayetleri hafife alınmasın" demişti. Trafik terörünün mağdurlarından biri de bir otomobil şirketinin genel müdürü Cavit Özalp'ti. 68 yaşındaki Özalp, 12 Eylül 2014'te Bağdat Caddesi'nde trafik ışıklarında beklediği sırada hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. 17 ay hastanede yatan, 7 kez ameliyat olan ve yüzde 56 engelli olan Özalp, "Yıllar geçti ama ne çarpan kız ne de ailesi bir kere bile gelip özür dahi dilemedi. Trafik terörüne verilen cezalar çok yetersiz. Mağdurlar mağdur olduğuyla kalıyor. Çünkü cezalar en alt sınırdan veriliyor" diyerek 'İnsanlar ölüyor, sakat kalıyor ama bunun cezası neredeyse yok" sözleriyle isyanını dile getirdi.
KEMAN VİRTÜÖZÜ KAZA KURBANI
Biricik kemanıyla hayata bağlanan Okan Arıkan'da (28) Bağdat Caddesi'nde geçen yıl 30 Nisan'da yaşanan trafik kazasına kurban gitti. Annesi Aysel Arıkan, "Müzik yapmak istiyordu. Okul açma hayali vardı. Hayalleri yarım kaldı. Suç lular dışarıda gezdikçe bizim daha çok canımız yanıyor. Bu suçlular en azından tutuklu yargılansınlar" demişti.
TOPLU SEFERBERLİK LAZIM
Yıldırım "İşlek caddelerdeki kazalarla ilgili önerdiğimiz cezalar dikkat çekecek. Herkes de bu kazaların denetlendiğini görmüş olacak. Ancak bunlar da yetmez. Türkiye'deki kazalarda inanılmaz şekilde hem maddi hem manevi zararlar ortaya çıkıyor. Bunun için teknik çalışmalar, yollardaki kameraların arttırılması, trafik eğitimleri, polis, emniyet hep beraber olması lazım" dedi.