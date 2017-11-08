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Erdoğan ile Musk'ın görüşmesi başladı

Giriş Tarihi: 8.11.2017 16:16 Güncelleme Tarihi: 8.11.2017 16:23
Erdoğan ile Musk'ın görüşmesi başladı

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen marka olan 'nın kurucusu Türkiye'ye geliyor. , Tesla ve Space X şirketinin kurucusu Elon Musk'u Cumhurbaşkanlığı 'nde kabul etti

Erdoğan ile Motors CEO'su görüşmesi başladı?.

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Erdoğan ile Musk'ın görüşmesi başladı
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