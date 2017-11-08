Erdoğan: Teknolojide de dünya ile yarışır hale gelmeye çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, elektrikli otomobil denince akla ilk gelen marka olan Tesla
'nın kurucusu Elon Musk
'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Güne damgasını vuran görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu. Erdoğan şöyle yazdı:
"SÜREKLİ DAHA İLERİ GİTMENİN YOLLARINI ARAMALIYIZ"
Türkiye
olarak, 2023 başta olmak üzere hedeflerimize ulaşmak için hem kurumsal hem bireysel anlamda inovasyon kültürümüzü geliştirmeli, teknolojide sürekli daha ileri gitmenin yollarını aramalıyız.
"TEKNOLOJİ ALANINDA DA DÜNYAYLA YARIŞIR HALE GELMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Biz Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu ve güçlü ekonomisiyle teknoloji alanında da dünyayla yarışır hale gelmesi için çalışıyoruz. Bu yüzden ülkemize katkısı olacağına inandığımız herkese kapılarımız sonuna kadar açıktır.
"TÜRKİYE'Yİ MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ"
Otomotivden uzay teknolojilerine kadar birçok alanda yürüttüğümüz çalışmalara dünya ile daha fazla entegrasyon halinde devam edecek, milletimizin de desteği ile inşallah Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız..