Mevlüt Uysal'dan İstiklal Caddesi açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal, "Benim İstanbul'da prensibim şu olacak; 'Eğer bir kentsel dönüşüm yapılacaksa, kentsel dönüşüm muhakkak yerinde yapılacak. Evet, bu kentsel dönüşüm yerinde yapılırken, nasıl yapılacağı konusuna geldiğimiz zaman, hiçbir şekilde ilave imar artışı olmadan yapılacak. Yani bina yıkılıp aynı bina olarak yapılacak, ilave daire daire yapılamayacak. O zaman nasıl bir yenileme yapılabilir? Benim şu an düşündüğüm Büyükşehir olarak, 2018 bütçemizde de kentsel dönüşüm için 1 milyar lira bütçe ayırdık. Yerinde dönüşüm yaparken de vatandaştan yüzde 20 metrekaresinden düşük olacak." dedi.





BÜYÜKŞEHİR FIRINCILARA DESTEK VERECEK

İBB'nin Florya Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle biraraya gelen Uysal, basının sorularını yanıtladı. Uysal, 40 güne yakındır görevde olduğunu ifade ederek, belirli konularda kamu tecrübesini de vatandaşlara aktaracaklarını anlattı. Halk Ekmek'le güzel çalışmalar yapıldığını dile getiren Uysal, Halk Ekmek'in, üretim kapasitesi yüksek olduğu için bu konuda daha kaliteli ekmek üretmek adına kamuya, o imkanı oluşturduktan sonra özel sektörle de bunu paylaşacağını söyledi. Uysal, "Halk Ekmeği kapatmayacağız. Halk ekmeğin kapasitesini yüzde 5 daha büyütmek için ortaya koyacağımız enerjiyi, yüzde 95 üretim yapan insanlara destek olarak ortaya koysak, halka daha faydalı olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Yeni AKM Projesi'yle ilgili soruya ilişkin Uysal, "Yeni AKM'nin gerçekten görüntüsü çok güzel. Temennimiz şu ki; mevcut projeden daha iyi olsun. Biz de prestij projesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. AKM projesi dünyada ses getirebilecek bir proje." diye konuştu.





HERKES OTURDUĞU EVDE KALABİLMELİ

İstanbul'a bakıldığında yenileme ihtiyacı olan yapı sayısının yüzde 70 ve 80 oranında olduğuna dikkati çeken Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim İstanbul'da prensibim şu olacak; 'Eğer bir kentsel dönüşüm yapılacaksa, kentsel dönüşüm muhakkak yerinde yapılacak. Evet, bu kentsel dönüşüm yerinde yapılırken, nasıl yapılacağı konusuna geldiğimiz zaman, hiçbir şekilde ilave imar artışı olmadan yapılacak. Yani bina yıkılıp aynı bina olarak yapılacak, ilave daire daire yapılamayacak. O zaman nasıl bri yenileme yapılanabilinir? Benim şu an düşündüğüm Büyükşehir olarak, 2018 bütçemizde de kentsel dönüşüm için 1 milyar lira bütçe ayırdık. Yerinde dönüşüm yaparken de vatandaştan yüzde 20 metrekaresinden düşük olacak. Yani vatandaşa, 'Senin daireni yıkıp yapalım ama 120 metrekare ise 100 metrekare olarak 20 metrekare düşük verelim. O yüzde 20 metrekareyi ortalama İstanbul'da yüzde 60-70 maliyetleri karşılayacağını hesaplıyoruz. Yüzde 30-40 olarak belediye desteğimiz olursa, yerinde yıkıp yapmak istiyoruz. Temel prensibimiz bu."

Uysal, bu konuya vatandaşların da itiraz etmeyeceğini ve ortadaki tartışmaların da son bulacağını belirtti. İstanbul'da öncelikle isteyen vatandaşlarla bunu yapacaklarını aktaran Uysal, "İstanbul'da yaklaşık 800 bin konutun bu şekilde yenilenmesi gerekiyor. Şu anda da biz bunu ilave ettiğimiz zaman tahmin ediyorum. Herhalde bir 15-20 bin konut, biz hazırız başlayalım konumunda olabilir. Bu şekilde bir çalışma ile 10-15 yılda İstanbul'da yeniden dönüşümün tamamlanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla İstanbul'a nasıl ve niye ihanet etti? Onun tartışması yerine, 'geçmişte birçok yanlış yapıldı bu yanlışı önümüzdeki dönemde yapmayalım' Bizim de Büyükşehir olarak yaklaşımımız bu." şeklinde konuştu.

Vatandaştan hiçbir para talebi olmayacağına işaret eden Uysal, "Vatandaş, '120 metrekare 120 metrekare olsun. Ama yüzde 20'inin bedelini ödeyeyim' derse, bu şekilde olabilir. Orada vatandaşa bir satış olabilir." dedi.

İSTİKLAL CADDESİ YIL SONUNDA BİTİYOR

Mevlüt Uysal, İstiklal Caddesi'nde yapımı devam eden alt ve üst yapı ile çevre düzenlemeleri çalışmalarının ne zaman biteceğiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

"Her nimetin bir külfeti, her külfetin bir nimeti olur. İstiklal Caddesi'nde yapılan işin doğru olduğunu düşünüyorum. İstiklal Caddesi Cumhuriyet öncesi dönemlerden kalma tarihi bir yer. Birçok defa işlemler yapıldı. Bunların hepsi yüzeysel yapıldığı için hepsi perişanlık. Esaslı bir çalışma yapalım ve bir daha oraya girmeyelim denilmiş. Yılbaşına kadar bitmesi lazım. İstiklal Caddesi'nde çalışmaları daha iyi denetleyip daha erken bitmesini sağlayacağız."