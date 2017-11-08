Türkiye, Fransa ve İtalya arasında savunma sanayi işbirliği

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Fransa Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, İtalya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Roberta Pinotti savunma alanında iş birliğine ilişkin niyet beyannamesini imzaladı.

İmzalanan anlaşma gereği Türkiye, Fransa ve İtalya arasında askeri elektronik sistemler, yazılım ve simülasyon sistemleri ile muhabere teçhizatı dahil, hava ve füze savunma sistemlerinin ortak üretiminde işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra, teknolojik işbirliği dahil savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesinin desteklenmesi amaçlanıyor. İşbirliğinin ilk adımı olarak, SAMP-T sistemini temel alan bir sistemin EUROSAM Konsorsiyumu ve Türk firmaları tarafından analizinin yapılmasına ve müteakiben üç ülkenin ortak ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar bulunuyor. Aralarındaki savunma ve güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesi; işbirliği ile NATO kapsamında ikili ve üçlü formatlarda istişareler yapılması ve NATO'nun ortaklarıyla işbirliğinin geliştirilmesine destek olunması anlaşmanın maddeleri arasında yer alıyor.