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: Sorunlar anlık çözülecek

Giriş Tarihi: 9.11.2017 23:05 Güncelleme Tarihi: 9.11.2017 23:27
Başbakan: Sorunlar anlık çözülecek

, Pence ile yaptığı görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, " Davalar ilişkileri zehirlemesin. Sorunlar anlık çözülecek." dedi.

, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşmesinin samimi, dürüstçe ve verimli geçtiğini belirterek iki ülke arasındaki sorunların çözülmesi yönünde yeni adımlar atılacağını söyledi.

Başbakan Yıldırım, Pence ile yaptığı görüşmede FETÖ konusunda artık somut adımların atılması gerektiğini kaydederek "Türk halkının yüzde 90'ı darbeyi FETÖ'nün yaptığını düşünüyor dedim" ifadesini kullandı.

Yıldırım, iki ülke arasında son zamanlarda meydana gelen ilişkilerdeki kötüleşmenin ne Türkiye'ye ne de ABD'ye bir faydasının olmadığını vurgulayarak, "Bizim mutlaka siyasetçiler olarak, ülkeyi yönetenler olarak daha fazla sorumluluk alarak ilişkilerimizi zedeleyen durumların gündemden çıkartılması gerektiğini ifade ettik. Davaların iki ülke ilişkisini zehirlenmesine izin vermeyelim, dedik" diye konuştu.

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Başbakan: Sorunlar anlık çözülecek
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