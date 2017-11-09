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Başkanı’na ‘den gözaltı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 8.11.2017 22:38 Güncelleme Tarihi: 9.11.2017 01:43
ÇHD Başkanı’na DHKP-C‘den gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terör Örgütüne yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında Genel Başkanı olan aynı zamanda DHKP/C terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren Halkın Hukuk Bürosu ile bağlantılı olan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan terör örgütüne yönelik bir soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olan Genel Başkanı olan aynı zamanda DHKP/C terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren Halkın Hukuk Bürosu ile bağlantılı avukat gözaltına alındı.

İstanbul'da 'terör örgütü üyeliği suçlamasıyla'yakalanan ve gözaltına alınan Kozağaçlı İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli,sorguya alındı.

Selçuk Kozağaçlı, Cumhuriyet savcı sı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği akşam da 'ne yanındaki birkaç kişiyle birlikte gelip iki teröristin cenazesini görmek üzere adliyeye girmek istemişti. Kozağaçlı ve arkadaşları tepkiler üzerine olay yerinden ayrılmıştı.

DHKP-C örgütü ile iltisaklı oldukları iddiasıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan bazı avukatlara yönelik operasyon kapsamında ise İstanbul Adliyesine Selçuk Kozağaçlı ile birlikte 'li milletvekilleri de gelmişti.

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ÇHD Başkanı’na DHKP-C‘den gözaltı
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