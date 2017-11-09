FETÖ'cü hainin darbe provası görüntüleri kamerada

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen "Genelkurmay Çatı Davası"nın dosyasında yer alan bilirkişi raporuna göre, darbecilerin sözde atama listesinde Genelkurmay Harekat Başkanı olarak görevlendirilen Selçuk, Akıncı'da darbe koordinasyonunu sağlayan isimlerin başından geliyor.

Ankara'yı bombalayan savaş uçakların havalanma emrinin verildiği 143. Filo'da sivil imamların da katıldığı toplantıda yer alan Selçuk'un, Diyarbakır'da konuşlu F16'ların havalanması için birçok görüşme yaptığı tespit edildi.

İddianameye giren tanık beyanlarına göre Selçuk'un o gece, "Yola çıktık, geri dönüş yok." diyerek darbe girişiminin başarıya ulaşması için "kararlılık" gösterdiği belirlendi.

AMATÖR KAMERA BULUNDU

Darbe girişiminin püskürtülmesinden sonra Akıncı Üssü'nde yapılan aramalarda olay yeri ekipleri amatör bir kamera buldu. Kamerada yapılan incelemeye göre tören kıyafetli Selçuk, cuntanın sözde darbe bildirisinin okuma provasını yapıyor.

Akıncı Üssü'ne uçuş tulumuyla geldiği güvenlik kameralarına yansıyan Selçuk, görüntülerde, darbe bildirisini ekranlarda okumak için özel günlerde giyilen tören kıyafetleriyle görülüyor.

FETÖ'cü generalin sözde darbe bildirisini okuma provası ortaya çıktı

Akıncı Üssü şeref salonunda çekildiği anlaşılan yaklaşık bir dakika süren görüntüde Selçuk, bildiriyi okumadan önce kamera kadrajını ayarlamak için bir erden, Genelkurmay Başkanlığı flaması ile Türk bayrağının bulunduğu kürsüye geçmesini istiyor.

Bu durumda ne yapacağını bilmeyen er, biraz bekledikten sonra adını, soyadını ve memleketini söylüyor.

Bu şekide ayarlama yapıldıktan sonra kamera karşısına geçen Selçuk, sözde darbe bildirisinin ilk paragrafını okuyor

"ELİMİ BİLE SÜRMEDİM" DEMİŞTİ

Dava dosyasına giren görüntülerde rahat tavırlarıyla dikkati çeken Selçuk, hazırlık aşamasındaki ifadelerinde, darbecilerin kendisine zorla bildiriyi okutmak istediklerini ancak buna şiddetle karşı çıktığını iddia etmişti.

Selçuk, savcılık ifadesinde bildiriye ilişkin, "Sözde bildiri metnini imzalamam ve okumamı istediklerinde elimi bile sürmedim, okumadım hatta bana okuduklarında önemsiz ve alaycı bir şekilde dinledim" ifadelerini kullanmıştı.