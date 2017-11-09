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’ta operasyonu

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Giriş Tarihi: 9.11.2017 21:14
Kahramanmaraş’ta PKK operasyonu

Irak’ın Şengal kentinde ölen teröristin ’ın Pazarcık ilçesindeki mezarında propaganda yapan 10 kişi gözaltına alındı.

'ta düzenlenen operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından silahlı terör örgütü PKK/ propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Pazarcık ilçesinde yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapılan şüphelilerin Facebook hesapları takibe alındı. Şüphelileri adım adım takip eden polis, kimlik tespitiyle birlikte operasyon için düğmeye bastı.

Operasyonda gözaltına alınan 10 kişinin ikametlerinde yapılan aramada örgütsel doküman, yasaklı yayın, terörist fotoğrafları ve resimleri ile yapılmış saatler ve belgeler ele geçirildi.

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Bahse konu videoda 2015 Ocak Ayında Irak'ın Şengal kentinde ölen bir teröristin mezarı başında şüphelilerin terörist başı posterini açtığı, bu esnada PKK/KCK terör örgütünü öven sloganlar attıkları görülüyor.

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Kahramanmaraş’ta PKK operasyonu
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