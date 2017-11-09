Katilleri hesap veriyor

Darbecilere direnirken şehit olan 2 sadıç Vahit Kaşçıoğlu (41) ve İhsan Yıldız'ın (41) katilleri hakim önünde... 15 Temmuz
gecesi Tuzla'daki Orhanlı gişeleri ve Sultanbeyli Mehmetçik Vakfı Bölgesi'nde 6 kişi şehit olmuş, 42 kişi de yaralanmıştı.
"3 KİŞİYİ HAKLADIM"
187 kişinin yargılandığı dava Silivri'deki İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Davada dün Hava Harp Okulu
birinci sınıf öğrencisi tutuklu sanık Enes Öztürk, yüzbaşı Sinan Canlı'nın halka birkaç el ateş ettikten sonra "3 kişiyi hakladım" dediğini söyledi.
Savunma veren tutuklu sanık eski Hava Harp Okulu öğrencisi Ali Mithad Emre ise "Otobüste ne kadar mühimmat vardı" sorusunu "30 kişiydik, kişi başı 100'er mermiden 3 bin mermi vardı" diye yanıtladı.
İhsan Yıldız - Vahit Kaşçıoğlu
Vahit Kaşçıoğlu ve İhsan Yıldız, işte o mermilerle şehit düşen 6 kişi arasındaydı. Kardeş gibi yakındılar. Kaynakçı olan, evli ve 3 çocuk babası Kaşçıoğlu, 15 Temmuz gecesi yaşananları televizyondan öğrendi. Aynı işle uğraşan arkadaşı, kendisi gibi 3 çocuk babası Yıldız'la buluşarak Sultanbeyli Meydanı'na çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı
'na gitmeye karar verdiler ancak trafik tıkandı. Kurtköy Orhanlı gişelerinde hainleri gören Kaşçıoğlu ve Yıldız, tankların önüne geçti. Önce Yıldız vuruldu. Kaşçıoğlu "Kardeşim" diye bağırdı. Ardından o da hain kurşunların hedefi oldu. İsimleri ise okullara verildi.
EŞİM, VAHİT'İN SAĞDICIYDI
Şehit İhsan Yıldız'ın eşi Fatma Yıldız şunları anlattı: "2001'de evlendik. 2002'de Vahit'in aracıyla Sultanbeyli'ye geldik. Ben geldiğimde Vahit nişanlıydı. Düğününü yaptık eşimle beraber. Eşim Vahit'in sağdıcıydı. Hiç kopmadılar her zaman beraberdiler. Kardeşten öteydiler. Şehadeti de beraber yaşadılar. İki buçukta birlikte yan yana şehit olmuşlar."
O GÜN 6 KİŞİYİ ŞEHİT ETTİLER
İddianamede Orhanlı Gişeleri'ndeki darbecilerin teslim olmadığı ve kolluk kuvvetleriyle çatışmaya girdikleri anlatılıyor. Davada 118 kişi, mağdur ve müşteki olarak yer alıyor. Tüm sanıklar hakkında "Darbeye teşebbüs"ten 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "FETÖ
üyeliği"nden ise 15'er yıla kadar hapis isteniyor. 6 kişiyi şehit eden cuntacılar hakkında her bir şehit için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, 42 kişiyi yaralayanlar hakkında ise onlarca yıl hapis cezaları talep ediliyor.