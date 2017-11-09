Oda TV'den habercilik skandalı

Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman hakkında 'FETÖ şüphelisi' olduğu yalanını ortaya atan Oda TV, büyük bir habercilik skandalına imza attı. Karaman'ın Ankara ve İstanbul'daki iki ayrı dosyada 'FETÖ şüphelisi' olduğunu yazan Oda TV'nin yalanının aksine ne Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ne de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki herhangi bir dosyada Karaman'ın adı 'şüpheli' olarak yer almadı, almıyor.

"GAZETECİLİK MESLEĞİNİ BIRAKIRIM"

Nazif Karaman, Oda TV'nin yalanlarıyla ilgili olarak sabah.com.tr'ye şu açıklamayı yaptı:

"Ne Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, ne de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hakkımda herhangi bir FETÖ soruşturması yoktur. Bu, Oda TV'nin iftirasıdır. Oda TV, benim şüpheli olduğum bir dosyayı numarasıyla ortaya koyarsa gazetecilik mesleğini bırakacağım. Eğer koyamazlarsa kendileri mesleği bırakacaklar ya da iftiralarından ötürü özür dileyecekler mi?"