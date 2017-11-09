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'da 2'si kadın 4 'lı adliyeye sevk edildi

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 9.11.2017 14:22
Samsun'da 2'si kadın 4 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 1'i Iraklı, 3'ü Suriyeli 4 kişi kişi adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde terör örgütüne yönelik 3 gün önce saat 00.30'da operasyon düzenlemişti. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda, Irak Musul'da DEAŞ terör örgütünün emrinde silahlı faaliyetlerde bulundukları ve Türkiye'de sahte altın satarak örgüte finans sağladıkları iddia edilen Iraklı Husom Gahım H. ile Suriyeli Hamod El S., Muna D. ve Meryem Al A.'yı yakalayarak gözaltına almıştı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 2'i kadın 4 kişi "silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte finans sağlamak" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Samsun'da 2'si kadın 4 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi
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