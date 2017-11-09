Şehit ailesine gönderilen duygu dolu mektup ağlattı

Mektubu yazan kişi İzmir Kemalpaşa'da yaşayan bir ev hanımı. Kocası bir fabrikada işçi olarak çalışıyor. Bir kızı üniversitede okurken bir oğlu da ilkokulda eğitim görüyor. İsmi bilinmeyen anne, turşu fabrikasında mevsimlik işçi olarak çalışıp biriktirdiği paradan 500 TL'yi şehit ailelerine bağışlamak için bir mektup kaleme alıp içine koyduğu parayı Kemalpaşa Kaymakamı'na gönderdi.

MEKTUP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR

Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran mektupta şu duygu dolu satırlar yer alıyor:

Sayın Kaymakamım,

Ben bir turşu fabrikasında mevsimlik iki ay çalıştım. Kazandığım üç beş kuruştan olsa da 500 TL. şehit ailelerine bağışlamak istiyorum. Onlar ki canlarını bu vatana vermiş ve yüce makama ulaşmışlar.

Kızım Ege Üniversitesinde Gıda Teknikerliğini okuyor, 9 yaşındaki oğlum ilkokulda okuyor. Eşim bir fabrikada işçi. Sabah güvenle işine gidiyorsa, ben ev kadını olarak güvenle yaşıyorsam o yiğitlerin sayesindedir. Şehit ve Gazilerimize canım feda olsun. Çam sakızı çoban armağanı kabul buyurun ve onlara göndermenizi rica ederim. Allah onlardan ve ailelerinden razı olsun. Bu milletin bir ferdi olmaktan şeref duyuyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allaha Emanet olun Kaymakamım...