Son Dakika: Sözcü'ye yeni şok! Bir soruşturma daha çıktı

Sözcü Gazetesi'nin suça karıştığı iddia edilen bazı çalışanlarına ilişkin Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gazetenin kimi mensuplarına yönelik devam eden bir soruşturma daha olduğu öğrenildi.

UĞUR DÜNDAR'A İLİŞKİN DE DELİLLER YER ALDI

İddianame hazırlanan dosyadan ayrılan soruşturma kapsamında Uğur Dündar'a ilişkin de deliller yer aldığı belirtildi. Uğur Dündar'ın Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan ve ABD Savcılığı'nca FETÖ mensuplarının teşvikiyle yürüttüğü soruşturmaya ilişkin bazı yazıları hakkında tespit tutanağı düzenlenerek soruşturma dosyasına delil olarak konduğu kaydedildi.

Uğur Dündar, 'Zarrab soruşturmasının uzanabileceği vahim boyutlar!...' başlıklı 3 Haziran 2016 tarihli yazısında "Geliyoruz sözün özüne… ABD'li Savcı Preet Bharara Reza Zarrab'ı, Devrim Muhafızları'na maddi destek aktarmak ve böylece Kudüs Gücü'nün başka ülkelerde terör eylemleri yapmasını sağlamakla suçluyor. Ayrıca Reza Zarrab'ın bu faaliyeti, Türkiye'deki bazı önemli siyasetçilere rüşvet vererek sürdürdüğünü iddia ediyor. Şimdi gördünüz mü, bir suikast girişiminin ardındaki gerçekleri ve soruşturmanın uzanabileceği vahim derinlikleri?..." satırlarına yer verdi.

NAZLI ILICAK UĞUR DÜNDAR İLE SÖZLEŞMİŞ GİBİ...

Aynı tarihte Nazlı Ilıcak Fetullahçı Özgür Düşünce Gazetesi'nde Uğur Dündar ile sözleşmiş gibi benzer şu satırları kaleme aldı: "17-25 Aralık'tan sonra, yolsuzlukların örtülmesi hususunda kim kiminle el ele tutuştu… Rıza Sarraf'ın avukatının mahkemeye sunduğu belgeler bunu pek güzel gösteriyor. Ve maalesef, kimilerinin gözü, Cemaat düşmanlığıyla körleştiği için, Tayyip Erdoğan, masum insanların cezaevine atılmasına yol açan Cadı avını başarıyla yürütebiliyor. Ama bakın Savcı Preet Bharara, avukatın tezlerine karşı ne dedi: "Türkiye'deki dosya, savcı değiştirilince kapatıldı. Savcısı değişince verilen takipsizlik kararını dikkate almıyoruz. Bir başka ülkenin iç işlerine karışmıyoruz ancak, orada elde edilen bilgiler ve deliller bizdekilerle örtüşüyor." Demek ortada bir Cemaat oyunu yok. Ciddi bir yolsuzluk söz konusu. Türkiye'de önde gelenlerle rüşvet ilişkisi kurabildiği için, "Sarraf oraya kaçar ve bize iade etmezler" endişesini taşıyan Savcı Bharara, kefaletle tahliyeye karşı çıkıyor; "Bu Cemaat'in oyunu, darbesi" tezine katiyen katılmıyor."

RIZA ZARRAB ÜZERİNDEN TÜRK SİYASETÇİLERİNİ SUÇLADI

Yine Uğur Dündar'ın Halk TV'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında Fetullahçı polislerle irtibatı deşifre olan ABD'li savcı Preet Bharara ile ilgili sözleri de tespit tutanağına girdi. Dündar'ın 22 Mayıs 2016'da kaleme aldığı 'Rıza Zarrab dosyasındaki 91 Türk' başlıklı yazısı da tespit tutanağına konuldu. Yazıda, "Savcı, Reza'nın dosyasına her geçen gün yeni bir suç ortağının adını ilave ediyor. Dosyadaki işbirlikçi Türk sayısının şimdilik 91'e ulaştığı, aralarında önemli siyasetçilerin bulunduğu öne sürülüyor" satırlarına yer verilmişti.

Uğur Dündar'ın 21 Aralık 2013 tarihli 'Ürkütücü gerçeği açıklıyorum' başlıklı yazısı da soruşturma dosyasına girdi. Yazıda, Uğur Dündar'ın tıpkı Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının yaptığı gibi Rıza Zarrab üzerinden Türk siyasetçilerini suçlaması dikkat çekiyor.

İLK İDDİANAMEDEKİ TESPİTLERDEN BİR KISMI: