ABD'de kritik Yıldırım-Pence zirvesi

Başbakan Binali Yıldırım'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesi sona erdi.

Başbakan Yıldırım, Washington'daki temasları kapsamında ABD Başkan Yardımcısı Pence ile TSİ 19.00'da Beyaz Saray'da bir araya geldi. Roosevelt Salonu'nda gerçekleştirilen basına kapalı görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Başbakan Yıldırım'ın Dışişleri Başdanışmanı Kerim Uras ve diğer yetkililer katıldı.

Yıldırım-Pence görüşmesi sırasında Beyaz Saray çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Başbakan Yıldırım'ın ziyareti dolayısıyla Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ın tamamen kapatıldığı ve parka çıkan sokaklarda ilave güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Olası protestolara karşı polisin aldığı güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayındaki ABD ziyaretinde, Beyaz Saray önündeki alanda ve Lafayette Park'ta terör örgütü PKK yandaşları eylem yapmış ve ABD polisi eylemcilere geç müdahalede bulunmuştu.

BAŞBAKAN YILDIRIM, NEW YORK'A HAREKET ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını tamamlayarak, New York'a hareket etti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşen Başbakan Yıldırım, ABD ziyaretinin Washington bölümünü tamamladı.

Yıldırım, Pence ile görüşmesinin ardından, özel uçak "CAN" ile Andrews Hava Üssü'nden New York'a hareket etti.

Başbakan Yıldırım ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ve diğer yetkililer New York'a gitti.