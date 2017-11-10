Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt faaliyetlerine katıldıkları ve ByLock kullandıkları iddia edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 13 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.