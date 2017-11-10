Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

'da / operasyonu: 13 gözaltı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017 16:07
Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

'da 'ye yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt faaliyetlerine katıldıkları ve ByLock kullandıkları iddia edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 13 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN