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Erdoğan'dan 10 Kanuna onay

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017 18:45 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kanuna onay

, Arnavutluk, Kosova, Nijer, , , ve 'nın da aralarında bulunduğu 10 ülke ile ilgili kanunları onayladı.

, 10 Kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 10 Kanuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan bilgilendirme
şu şekilde: "7041 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun', 7042 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun', 7043 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun', 7044 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun', 7045 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Devleti Hükümeti Arasında Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası Sözleşmesi Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı ile Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun', 7046 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İç Güvenlik Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun', 7047 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun', 7048 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hükümeti Arasında Meteoroloji ve Hidroloji Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun', 7049 sayılı 'Tütün Ürünlerinin Yasadışı Ticaretini Önlemeye Yönelik Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun', 7050 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.'"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kanuna onay
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