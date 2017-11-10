Ergenekon kumpasının karanlık avukatına FETÖ’den iddianame

Darbe girişimini Twitter'dan attığı mesajlarla kutlayan eski Ergenekon
avukatı Vural Ergül hakkında FETÖ
üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Ergül'ün Ergenekon davaları sürecinde kendisini FETÖ'ye karşıymış gibi lanse ederek toplumsal algı oluşturduğu, sonraki süreçte ise MİT TIR'larına operasyon yapan tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatlığını üstelenerek, bu operasyonun sanki FETÖ kumpası değilmiş gibi algı oluşturmaya çalıştığı belirtildi.
GÜLÜCÜKLÜ SAVUNMA
2007'de Ergenekon avukatı olarak tanınmaya başlayan, 2014'ten sonra ise FETÖ avukatlığını üstlenen Ergül, 15 Temmuz
darbe girişiminde Twitter'da darbecileri alkışlayan, Cumhurbaşkanına ve darbeye karşı duran halka ise ağır küfürler içeren mesajlar paylaşmasıyla gündeme gelmişti. Darbe girişimi başarısız olunca Twitter hesabını ve telefonlarını kapatarak ortalıktan kaybolan Ergül, 8 Kasım'da İstanbul'da yakalanmış ve tutuklanmıştı. Ergül hakkındaki soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianameyi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İddianameye göre, Ergül'e emniyetteki sorgusunda skandal tweet'leri soruldu. Ergül, "Alaycı bir tavırla yapılan paylaşımlardır. Zaten twitlerimin sonunda gülücük işareti koyduğum görülecektir. Dalga ve ironi manasında yapılan paylaşımlardır" şeklinde cevap verdi.
SİM KARTINI KIRDI
4 ay kaçan Ergül'ün, Beykoz'da yakalandığında üzerindeki sim kartı kırdığı, elindeki bazı kağıtları ise montunun astarını yırtarak astar boşluğuna gizlemeye çalıştığı belirtildi. Ergül, sorgusunda montun astarının zaten yırtık olduğunu, sim kartı da polislere güvenmediği için kırdığını öne sürdü. Ergül, teknik takibe yakalanmamak için cep telefonu değil de tablet ve ankesörlü telefon kullandığını ise itiraf etti.
DARBE TWİTLERİ
Ergül'ün 15 Temmuz gecesi Twitter'daki bazı paylaşımları şöyle: "Yurtta Sulh Konseyi nerede kaldın? Niye geç kaldın? Yurtta Sulh Konseyi işbaşında! Bin yaşa Yurtta Sulh Konseyi. Teşekkürler TSK
! TSK ülke yönetimine tümüyle el koymuştur! Ergenekon kumpasına savunma tarafı olduğum günden bu yana ilk kez huzur içinde uyku uyuyacağım!"...