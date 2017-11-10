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’cülerin ini evlerine baskın! 5 gözaltı

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017 17:49 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 17:51
FETÖ’cülerin ini Gaybubet evlerine baskın! 5 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının saklandıkları evler olarak bilinen evlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde çok sayıda sahte kimlik ve hattı bulundu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, / üye ve yöneticilerinin saklandıkları evler olarak bilinen evlerine yönelik operasyon düzenlendi.

5 ŞÜPHELİ

Operasyon kapsamında FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan M.T., P. U. A., H. A., L. K. ve C. A. isimli ikisi hemşire, biri avukat, biri öğretmen, biri serbest meslek çalışanı toplam 5 şüpheli saklandıkları 3 farklı adrese yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahısların yakalanmamak için 10-15 günlük periyodlar halinde sürekli adres değiştirdikleri, sahte kimlik kullandıkları ayrıca sürekli hattı değiştirdikleri tespit edildi.

SAHTE KİMLİK VE GSM HATTI

Şüphelilerden ele geçirilen 2 farklı cep telefonunda terör örgütünün haberleşmek için kullandığı Eagle isimli program bulundu. Şüpheli şahıslardan çok sayıda sahte kimlik ve GSM hattı ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilere yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

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