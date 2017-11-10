FETÖ’cülerin ini Gaybubet evlerine baskın! 5 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY üye ve yöneticilerinin saklandıkları evler olarak bilinen Gaybubet evlerine yönelik operasyon düzenlendi.

5 ŞÜPHELİ

Operasyon kapsamında FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan M.T., P. U. A., H. A., L. K. ve C. A. isimli ikisi hemşire, biri avukat, biri öğretmen, biri serbest meslek çalışanı toplam 5 şüpheli saklandıkları 3 farklı adrese yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahısların yakalanmamak için 10-15 günlük periyodlar halinde sürekli adres değiştirdikleri, sahte kimlik kullandıkları ayrıca sürekli GSM hattı değiştirdikleri tespit edildi.

SAHTE KİMLİK VE GSM HATTI

Şüphelilerden ele geçirilen 2 farklı cep telefonunda terör örgütünün haberleşmek için kullandığı Eagle isimli program bulundu. Şüpheli şahıslardan çok sayıda sahte kimlik ve GSM hattı ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilere yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.