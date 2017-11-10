Hasan Cemal'in cezaları onandı, beraati bozuldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Hasan Cemal'in, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin ile ilgili yazısına ilişkin İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı davaya ilişkin avukatınca yapılan itiraz başvurusunun incelemesini tamamladı.

Dairenin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararında, sanığın aynı konuda yazmış olduğu kitap nedeniyle ilgili basın kanunu gereği süre şartının geçirilmesi nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği hatırlatıldı.

Bu karardan sonra sanığın bu kez suç tarihinde internet haber sitesinde yazmış olduğu suça konu yazılarla terör örgütünü yasal bir örgüt oluşumu gibi gösterdiği aktarılan kararda, sanığın yazılarıyla örgütün sözde yöneticilerinin faaliyetlerini meşru gösterecek ifadelerde bulunulduğu, bu şekliyle sanığın yazılarının PKK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek, teşvik edecek nitelikte olduğunun anlaşıldığından yerel mahkemenin kabulünde belirtilen gerekçelerde herhangi bir isabetsizlik görülmediği, mahkumiyete dair hükmün de usul ve yasaya uygun olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

Kararda, sanık hakkında verilen hükümde usule ve esasa ilişkin bir hukuka aykırılık bulunmadığı ifade edilerek, bu nedenle sanık avukatının istinaf talebinin yerinde görülmeyerek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği vurgulandı.

ADLİ PARA CEZASINA ONAMA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Hasan Cemal'in, Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendiği tarihteki yayınlarla İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütlerinin açıklamalarını yayınlamak" suçundan verilen 6 bin lira adli para cezasına ilişkin avukatınca yaptığı itirazı da karara bağladı.

Daire kararında, Cemal'in suç tarihinde sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığı Özgür Gündem gazetesinin 15 Haziran 2016 tarihli nüshasında yer alan yazılarda silahlı terör örgütü PKK'nın alt yapılanmaları tarafından yapıldığı belirtilen açıklamaların yayınlandığının anlaşıldığı belirtilerek, yerel mahkemenin sanığın mahkumiyetine ilişkin verdiği kararın bu nedenle usul ve yasaya uygun olduğu sonucuna varıldığı kaydedildi. Bu arada 2. Ceza Dairesinin oy birliği ile aldığı onama kararları ile Cemal'in cezaları kesinleşmiş oldu.

"ÇEKİLME GÜNLÜĞÜ" BERAATİNE BOZMA

Öte yandan aynı daire, Gazeteci-yazar Hasan Cemal'in, 2013'te bir internet sitesinde yer alan "Çekilme Günlüğü" yazı dizisiyle PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada, yerel mahkeme tarafından verilen beraat kararını da bozdu.

Cemal'in İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde 31 Mart tarihinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada verilen beraat kararına Cumhuriyet Savcısı itiraz etti.

İtirazı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yine dosya üzerinden verdiği kararında, sanık hakkında daha önceden yazmış olduğu ve sürenin geçirilmesi nedeniyle hakkında kamu davası açılmayan "Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri" isimli kitaptan belirli bölümlerin seri halinde yayınlandığı, bu nedenle İstanbul 22. Ağır Ceza mahkemesince terör örgütü propagandası yapmak suçundan mahkumiyetine karar verildiği, dairenin kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilerek bu kararın kesinleştiği anımsatıldı.

Sanık hakkında aynı kitabın parçalarının haber sitesinde değişik tarihlerde yayınlandığının anlaşıldığı belirtilen kararda, yazı içeriğine göre, silahlı terör örgütü olan PKK'nın açık bir şekilde yasal bir oluşum gibi gösterilmesi, örgütün sözde yöneticilerinin faaliyetlerinin meşru şekilde ifade edilmesi, terör örgütü üyelerinin gerilla olarak meşru bir savaş içerisinde oldukları anlamındaki övücü ifadeler karşısında eylemin terör örgütü propagandası olduğu belirtildi.

Kararda, farklı tarihlerde gerçekleştirilen yayınlar nedeniyle eylemlerin tek suç kabulü ile kesinleşmiş İstanbul 22. Ağır Mahkemesinin kararı karşısında sanığın cezalandırılması yerine yetersiz gerekçe ile beraatine karar verildiği vurgulandı.

Bu nedenle istinaf başvurusunda bulunan cumhuriyet savcısının gerekçelerinin yerinde görüldüğü belirtilen kararda, Hasan Cemal hakkında verilen beraat hükmünün bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği kaydedildi.