HDP’li Kürkçü’ye PKK’ya yardımdan fezleke!





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü hakkında fezleke hazırlayarak TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Başsavcılık, örgüte müzahir bir internet sitesinde Türkiye Cumhuriyeti il ve ilçelerinin bir kısmının başka bir sözde devlete aitmiş gibi yayınlandığını PKK terör örgütü mensuplarının övülüp savunulduğunu tespit etti. Olayla ilgili olarak Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü ve HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü hakkında soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Kürkçü hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak', 'PKK terör örgütüne yardım etmek', 'halkı açıkça kin ve düşmanlığa tahrik etmek' ve 'suç ve suçluyu övme' suçları çerçevesinde fezleke düzenlendi. Düzenlenen fezleke TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.