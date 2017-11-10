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  3. Minibüsle kaçmaya çalışan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

kaçmaya çalışan 'lı terörist etkisiz hale getirildi

Giriş Tarihi: 10.11.2017 14:41 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 14:42
Minibüsle kaçmaya çalışan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

'ın ilçesinde yürütülen operasyon kapsamında yol kontrol ve aramasında güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan terörist etkisiz hale getirildi.

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, , Kulp ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisinde başlatılan "Bayrak-67 Şehit Jandarma Er Kadir Görgülü Operasyonu" kapsamında yol kontrol ve arama faaliyeti yürüttü.

Güvenlik güçleri, Lice ilçesine bağlı Esenli köyünde bir minibüse "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak bölgeden kaçan "Berxwedan Şoreş" kod adlı Veysel Demiral isimli terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Teröristin, terör örgütü üyeliğine ilişkin 3 ayrı suçtan arama kaydı bulunduğu belirtildi. Minibüste, el bombası, 5 şarjör, 150 fişek, 25 çuval erzak ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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Minibüsle kaçmaya çalışan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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