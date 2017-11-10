Nazif Karaman'dan ODA TV'nin yalanına belgeli yanıt

Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman'ın Ankara ve İstanbul'daki iki ayrı dosyada 'FETÖ şüphelisi' olduğunu yazan Oda TV'nin haberinin yalan olduğu belgelerle tescillendi.



ODA TV'NİN YALAN HABERİNE TOKAT GİBİ CEVAP!

Karaman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kendisi hakkında hiçbir FETÖ soruşturması yürütülmediğini gösteren belgeyi Twitter hesabından yayınladı. Karaman, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ODA TV'nin yalan haberine tokat gibi cevap! Hakkımda hiçbir FETÖ soruşturması yürütülmediğinin kapı gibi belgesidir!" diye yazdı

ODA TV ÖZÜR DİLEYECEK Mİ?



Nazif Karaman, Oda TV'nin yalan haberinin ardından dün şu açıklamayı yapmıştı:

"Ne Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, ne de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hakkımda herhangi bir FETÖ soruşturması yoktur. Bu, Oda TV'nin iftirasıdır. Oda TV, benim şüpheli olduğum bir dosyayı numarasıyla ortaya koyarsa gazetecilik mesleğini bırakacağım. Eğer koyamazlarsa kendileri mesleği bırakacaklar ya da iftiralarından ötürü özür dileyecekler mi?"