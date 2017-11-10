Saldırı hazırlığındaki teröristlere şok!

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir grup teröristin olduğu duyumu üzerine Lice ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı. Operasyonda kritik noktalar tutulurken, kırsal alanda arama tarama faaliyetleri yapıldı. Jandarma ekiplerinin operasyon başlattığı bölgede araçla kaçmaya çalışan bir terörist 'dur' ihtarına uymayınca çatışma çıktı.



Çatışmanın ardından araç Lice ilçesine bağlı Kabakaya köyü Esenli mezrasına doğru kaçtı. Kaçan aracın ardından bölgede sürdürülen operasyonda mezrada arama tarama yapıldı. Çalışmalarda 1 terörist ölü ele geçirildi. Bölgede bulunan diğer teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.



DAĞ KADROSUNA MENSUPLAR

Öte yandan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi ile operasyon yapıldı. Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan eylem yapmak üzere Diyarbakır'a geldiği tespit edilen teröristlere yönelik yapılan operasyonda özel harekat polisleri, teröristlerin saklandığı bölgeyi ablukaya aldı. Operasyonda 2 terörist sağ olarak yakalandı.

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