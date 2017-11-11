15 Temmuz gazileri buluştu

Dernekten yapılan açıklamada, 15 Temmuz'da eşi görülmemiş bir işgal girişimiyle karşı karşıya kalındığı, hain darbe girişiminde vatan savunmasında 250 şehit, 2 binden fazla gazi olduğu hatırlatılarak, o gece darbeci hainlerin hedeflerinden birisinin de Acıbadem Türk Telekom olduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgede yaşanan işgal girişiminde 6 şehit verildiği, 44 kişinin de gazilik mertebesine yükseldiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz Derneği olarak, diğer FETÖ davalarının takipçisi olduğumuz gibi Acıbadem Türk Telekom davasını da yakından takip ediyoruz. Şehit yakınları ve gazilerimizin vicdanlarını rahatlatacak kararların en kısa zamanda çıkması için hukuk masamızla çalışıyoruz. Bu çalışmaların bir parçası olarak darbe davalarında gazilerimizle her hafta buluşuyoruz. Bu kapsamda 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik'in katılımıyla Hidiv Kasrı'nda Acıbadem Türk Telekom'daki gazilerimizle bir araya geldik. Kahvaltı programının ardından Hukukçular Derneği avukatlarından Mahmut Çelik ve 15 Temmuz Derneği avukatlarından Halil İbrahim Yılmaz gazilerimize devam eden FETÖ davaları hakkında bilgi verdi. Avukat Çelik sanıkların savunma argümanları ve Acıbadem Türk Telekom davasının geldiği aşama itibariyle yapılacak esasa ilişkin işlemleri anlattı."

Açıklamada, avukat Yılmaz'ın darbe girişimi öncesinde yapılan hazırlıklarla, 15 Temmuz gecesi davaya konu olay yerinde fiilen yaşananlar, davanın esasına etkisi ve 22 Ekim'de yapılan olay yeri keşfini değerlendirdiği dile getirilerek, gazilik haklarının da anlatıldığı kaydedildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürü Oğuzhan Alpaslan, Uzman Yardımcısı Fatmanur Gürbüz Keleş ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar'ın da gazileri hakları konusunda bilgilendirdiği belirtilen açıklamada, Alpaslan'ın, gazilerin sosyal hayata kazandırılmasının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın temel görevlerinden biri olduğunu söylediği vurgulandı.

Açıklamada, istihdam hakları konusunda sunum yapan Fatmanur Gürbüz Keleş'in, gazilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladığı aktarılarak, "İstihdam konusunda bilgilendirme yapan Murat Özdamar ise 15 Temmuz'un sosyal etkilerinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyleyerek gazilere verilmiş hakların geri alınmasının söz konusu olmadığını belirtti." denildi.

Programda İstanbul Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar'ın da dinde gazilik mertebesini ayet ve hadisler çerçevesinde anlattığı dile getirilen açıklamada, programın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, her hafta yapılması planlanan "Gaziler Buluşması"nda bundan sonra da 15 Temmuz gazilerine hem FETÖ

darbe davaları hem de gazilik haklarının anlatılmaya devam edileceği kaydedildi.