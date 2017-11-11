Başörtülü kıza saldıran şahsa Cumhurbaşkanına hakaretten dava

İstanbul Maltepe'de başörtülü lise öğrencisi genç kızı darp ettiği iddiasıyla yargılanan Ayhan Almila Kursar hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede sosyal medya aracılığı ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği belirtilerek 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi

Habertürk'ün haberine göre, başörtülü lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Yiğit'i 13 Şubat 2017 günü minibüste darp ettiği iddiasıyla tutuklanıp 36 gün sonra tahliye edilen ve "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama", "cebir veya tehdit kullanarak inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ayhan Almila Kursar hakkında sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADAN HAKARET

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye göre, Ayhan Almila Kursar sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulundu. Kursar hakkında psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'ndan rapor da alındı. Raporda psikolojik rahatsızlığı sebebiyle Kursar'ın kısmi cezai ehliyeti bulunduğu kaydedildi.

Bu kapsamda Kursar hakkında hazırlanan iddianamede sosyal medya aracılığı ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği belirtilerek 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.