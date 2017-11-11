Bu sevgi bitmez

Atatürk'ün vefatının 79'uncu yılında ilk anma töreni Anıtkabir'de yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk için düzenlenen devlet töreni dün saat 8.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığındaki kortejde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ay yıldızlı çelengi, mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 79 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te bir dakika süren "ti" sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Vefatının 79. yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın büyük komutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ü rahmetle hürmetle saygıyla yad ediyoruz. Atatürk'ün bize en önemli miraslardan biri olarak gördüğümüz Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz" diye yazdı.
TBMM'DE ATATÜRK ANITINA KARANFİL
15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin bombaladığı Gazi Meclis'te düzenlenen 10 Kasım töreninde TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Atatürk Anıtı'na kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Mehmet Kulaç ve ailesi
HEP BİRLİKTE GÜÇLÜ TÜRKİYE'YİZ
Türkiye'nin dört bir yanından Anıtkabir'i ziyarete gelen vatandaşlardan duygularını SABAH'a anlattı:
Kore Gazisi Rıza Kavak:
Bugün Anıtkabir'e insanların akın ettiğini görünce gözlerim doldu. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır.
Damla Sanar:
Cumhuriyetimize, Atatürk'ümüze, demokrasimize ve bayrağımıza her zaman sahip çıkacağız. Bizi kimse bölemeyecek ve vatansız bırakamayacak. Hep birlikte Güçlü Türkiye'yiz.
Mehmet Kulaç:
Cumhuriyet bir erdemdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk kalbimizdedir.
Ümmü Gülsüm:
Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün açtığı yolda dünyada hep ileride olacak. Birbirimizi seversek, bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz.