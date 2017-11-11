Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Daire fiyatına kitap aldılar

Daire fiyatına kitap aldılar

ZEYNEL YAMAN

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2017
Daire fiyatına kitap aldılar

’li ’nin, ’de program yapan ’ın şirketine 200 adet kitap için 416 bin lira ödediği ortaya çıktı

, 'nin televizyonu 'de program yapan 'ın şirketinden astronomik rakamla kitap satın aldı. Mart 2015'te kesilen faturalar aracılığıyla yapılan satın alımda, 100 adet kitap için 200 bin lira ödendi. Hacır'ın sahibi olduğu Guru Yapım Prodüksiyon Yayıncılık İthalat İhracat Dış Ticaret Limited Şirketi'ne yapılan ödeme karşılığında televizyon programı yapıldığı, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde CHP Genel Başkanı 'nun konuk olduğu programın finansmanının sağlandığı iddia ediliyor.
Maltepe Belediyesi'nce 19 Nisan 2016'da da 216 bin liralık başka bir kitap alımı daha yapıldığı ifade ediliyor. "Sizi Babasız Bırakmadım" adlı kitap için aynı şirkete 216 bin lira ödendiği kaydediliyor. Maltepe Belediyesi iddialarla ilgili sorumuza yanıt vermedi. Hacır'ın "Şimdiki Zaman" adlı programı farklı il ve ilçelerde yapılarak konuklar alıyordu. CHP'nin üst düzey isimlerinin katıldığı programın faturası belediyelere ödetiliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Daire fiyatına kitap aldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN