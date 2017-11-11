Feto’ya 1 milyon lira telif

FETÖ
'nün
kurban, himmet ve burs paralarını Bank Asya
'ya bağlı pos makinalarıyla topladığı ortaya çıktı. Örgütün finans devi Kaynak Holding
'e yönelik yürütülen soruşturmada fark edilen olay holdinge bağlı Işık Yayıncılık
'ın hesaplarının incelenmesi sonucu elde edildi. Aynı zamanda örgüt elebaşı Fetullah Gülen
'in kitaplarının basıldığı firma olan Işık Yayıncılık'a ait Bank Asya pos cihazının yoğun bir şekilde kullanıldığı tespit edildi.
25 MİLYON CİRO
Yoğun para hareketinin peşine düşen savcılık bu firmanın yıllık ortalama Pos cirosunun yaklaşık 25 Milyon TL olduğunu belirledi. 2011-2015 yılları arasında Bank Asya personeline ait kredi kartlarından 3 bin 774 adette toplan 827 bin TL tutarında pos işlemi yapıldığı tespit edildi. İşlemlerin önemli bir kısmının bağış niteliğinde olduğu belirlenirken, 47 adedinin 3 Bin TL'nin üzerinde olduğu ortaya çıkarıldı. Işık Yayıncılık'ın kitap, dergi, basım yayın alanında faaliyet göstermesine rağmen hesabına bağlı Bank Asya pos makinası ile yetkisi dışında kurban, burs ve himmet topladığı tespit edildi. Örgüt bu firma yoluyla çok sayıda yanıltıcı fatura üretirken, yasadışı elde ettiği geliri firmanın kredi kartı ile yaptığı satışlar vasıtasıyla aklamaya yoluna gitti.
GÜLEN'E 1 MİLYON TL
'Himmet' paralarının aktarıldığı tarafların hesap hareketleri de incelendi. Buna göre Gülen'e ait telif ödemeleri kapsamında kardeşi Mesih Gülen'e 31 Mart 2010 ve 9 Şubat 2015 arasında toplam 1 Milyon 66 Bin TL ve 10 bin Dolar aktarıldığı belirlendi.
AVUKATI İÇİN 15 YIL HAPİS İSTEMİ
FETÖ'nün avukat yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede aralarında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli, eski savcı Gültekin Avcı ile eski emniyet müdürlerinin avukatlarının da yer aldığı 40 avukat hakkında, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.