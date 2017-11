‘Müslümanların çoğalması şart’

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Genç Kadınlar Liderlik Programı Sertifika Töreni'ne katıldı. Erdoğan, şunları söyledi:Hedefimiz 10 yıllardır ihmal ettiğimiz, çoğu zaman görmezden geldiğimiz, ancak içten içe büyüyen meselelerin gündeme taşınmasını sağlamaktır. Başarılı mıyız? Onu da açık söyleyeyim, çok da başarılı değiliz. Bunu da bir özeleştiri olarak söylemeliyim. Niye derseniz, İslam dünyası aynı hedefe aynı şekilde kilitlenmiyor. Bir Myanmar'ı, Arakan'ı yaşıyoruz. Acaba İslam dünyasının bütün ortakları burada aynı hissiyatı duyuyor mu? Duymuyor. BM de bu yıl biz Genel Kurul'da bu işi gündeme getirdik. Genel Kurul'daki bu gündemde devlet başkanı olarak ne yazık ki iki devlet başkanı vardık. Bir ben, bir İran. Başbakan olarak sadece Bangladeş, bir de Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bir de Pakistan Başbakanı vardı. Bu kadar basit mi bu iş? Bu kadar parmak ucuyla tutulacak bir durum mu? Buna bu kadar sathi bakmak sözkonusu olabilir mi? Ama ne yazık ki böyle. Yani yüzbinler ölüyor, Müslüman kardeşlerin ölüyor, umurunda değil.Müslümanlar olarak ihmal ettiğimiz alanların başında hiç şüphesiz kadınlarımızın durumu geliyor. İslam dünyası ümmetin yarısını oluşturan Peygamber Efendimizin, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' ifadesiyle övdüğü anneyi maalesef olması gereken yere çıkarmada ümmet başarılı bir sınav verememiştir. Hâlâ da veremiyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kızı Esra Albayrak ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya katılımcılara sertifikalarını verdi.Annelik Allah'ın kadınlara en büyük lütfudur, ikramıdır. Anneliği inkar fıtratı, yani yaradılışı inkardır. Müslüman kadın iyi bir anne olduğu kadar yeri geldiğinde çığır açan ilim insanı, siyasetçi, öğretmen, hatta yeri geldiğinde atılgan bir savaşçıdır. Kadınların emeği ve katkısı olmayan her iş bize göre eksiktir, yarımdır. Bu anlayışla son 15 yılda ülkemizde kadınlarımızın önündeki engelleri kaldırmak için çok büyük adımlar attık. Modern yapıyı İslam düşmanlığı olarak anlayan sözde elitist, özde lümpen bir güruha rağmen kadınlarımıza haklarını teslim etme mücadelesini verdik, teslim etmeye de devam ediyoruz.Rabbim, Peygamberimiz ne diyorlar. Emir çok açık, net. Nikahlanın, evlenin, çoğalın. Bu konuda da hassasiyeti bir kenara koymamak gerekiyor. Müslümanın çoğalması şart. Bunda asla geri adım atmaması gerekir. Bu konuda Müslüman kadınların hassasiyetini çok önemsiyorum. Türkiye'deki terör örgütü bu konuda çok çok hassas. En az 5, 10, 15 çocukları var. İnanıyorum ki Rabbimin emri, Sevgili Habibinin sünneti de yerine gelecektir."Geçtiğimiz günlerde yüksek teknolojideki özgün yatırımlarıyla tüm dünyada dikkat çeken Elon Musk ile bir görüşmem oldu. Baktım çok heyecanlı. Kendisinin vizyonunu, hayallerini, gayretini bizzat ağzından dinleme imkanım oldu. Gördüm ki her şey önce bir hayal ile başlıyor. Eğer hayal olmazsa bunu gerçekleştirmek mümkün değil. İnsan hayal kurabildiği müddetçe yaşar ve başarıya koşar. Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi hırpalamasına sakın müsaade etmeyin. Elon'da da bunu gördüm. 'Bir ara ben tükendim, bittim' diyor. 'Para, mara kalmadı, yılmadım, azmettim. Ondan sonra kapılar açıldı. Şu andaki duruma geldim' diyor. Öyle... Ayet-i kerimede ne buyuruyor Rabbimiz, 'Şöyle bir kere azmettin mi ondan sonra Allah'a tevekkül et' Mesele bitmiştir. Bizim için önemli olan bu."