Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Ürdün, Rusya ve ABD'den "Suriye'nin güneyinde çatışmasızlık bölgesi" anlaşması

, ve ABD'den "Suriye'nin güneyinde çatışmasızlık bölgesi" anlaşması

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2017 18:44 Güncelleme Tarihi: 11.11.2017 18:51
Ürdün, Rusya ve ABD'den Suriye'nin güneyinde çatışmasızlık bölgesi anlaşması

, ve ABD'nin Suriye'nin güneyinde çatışmasızlık bölgesi oluşturulması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, ABD, ve Ürdün'den yetkililerin başkent Amman'da bir araya gelerek, Suriye'nin güneyinde çatışmasızlık bölgesi kurulması noktasında anlaşmaya vardığını duyurdu.

Anlaşmanın Suriye'de şiddet olaylarını durdurmak ve krize sürdürülebilir siyasi çözüm bulmak amacıyla ortak üçlü çabalar çerçevesinde atılmış bir adım olduğunu belirten Mumeni, "Yeni anlaşma, üç ülkenin 7 Temmuz'da Suriye'nin güneybatısındaki temas noktaları boyunca ateşkes sağlanması anlaşması açısından yaptığı düzenlemeleri destekliyor." ifadelerini kullandı.

Ürdün'ün girişimiyle söz konusu üç ülke arasında Mayıs ayında başlayan görüşmeler, ateşkesin desteklenmesi, ülkede yeniden istikrar sağlanana kadar gerginliğin düşürülmesi ve bölgeye insani yardımların ulaşmasına izin verilmesi anlaşmasıyla sonuçlanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ürdün, Rusya ve ABD'den "Suriye'nin güneyinde çatışmasızlık bölgesi" anlaşması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN